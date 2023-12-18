ТОП сайтів по накрутці підписників інстаграм ГУР підтвердило прорив кордону противниками Путіна на Бєлгородщині » Армія РФ за добу втратила 44 танки, 60 бронемашин і 1090 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Українські захисники відбили більшість атак російських військ зокрема на Авдіївському, Бахмутському і Куп’янському напрямках та ліквідували ще понад тисячу окупантів Про це інформує пресцентр Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 18 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 347 160 (+1090) осіб,

танків ‒ 5783 (+44),

бойових броньованих машин ‒ 10 752 (+60),

артилерійських систем – 8175 (+38),

РСЗВ – 926 (+3),

засобів ППО ‒ 610 (+1),

літаків – 324 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12),

крилатих ракет ‒ 1609 (+1),

кораблів/катерів ‒ 22 (+0),

підводних човнів — 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 822 (+56),

спеціальної техніки — 1198 (+4).