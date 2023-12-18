Армія РФ за добу втратила 44 танки, 60 бронемашин і 1090 військових

Про це інформує пресцентр Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 18 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 347 160 (+1090) осіб,
- танків ‒ 5783 (+44),
- бойових броньованих машин ‒ 10 752 (+60),
- артилерійських систем – 8175 (+38),
- РСЗВ – 926 (+3),
- засобів ППО ‒ 610 (+1),
- літаків – 324 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12),
- крилатих ракет ‒ 1609 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
- підводних човнів — 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10 822 (+56),
- спеціальної техніки — 1198 (+4).
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