 
«  
  »

Армія РФ за добу втратила 44 танки, 60 бронемашин і 1090 військових

Про це інформує пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 18 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 347 160 (+1090) осіб,
  • танків ‒ 5783 (+44),
  • бойових броньованих машин ‒ 10 752 (+60),
  • артилерійських систем – 8175 (+38),
  • РСЗВ – 926 (+3),
  • засобів ППО ‒ 610 (+1),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12),
  • крилатих ракет ‒ 1609 (+1),
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
  • підводних човнів — 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 822 (+56),
  • спеціальної техніки — 1198 (+4).
18 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  