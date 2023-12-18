Берлин и Вильнюс подписали соглашение о размещении немецких войск в Литве

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник назвал соглашение о постоянном размещении немецкой бригады в Литве «историческим моментом», добавив, что это первый раз, когда Германия постоянно размещает войска за пределами своих границ.

«Мы готовы и будем защищать территорию НАТО», — сказал Писториус на пресс-конференции с его литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом после подписания дорожной карты по созданию бригады.

Дивизия Бундесвера должна быть готова к развертыванию к 2027 году, сказал Писториус, добавив, что цель состоит в том, чтобы постоянно разместить 4800 военнослужащих и около 200 гражданских лиц в координации с НАТО после вторжения России в Украину.