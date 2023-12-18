Бездепозитний Бонус Онлайн Казино Збереже Ваш Виграш

Є багато бездепозитних бонусів онлайн казино Liga Casino, збережіть те, що ви виграли. Іноді бездепозитний бонус плутають з депозитним бонусом. Депозитний бонус — це додаткове збільшення суми вашого депозиту за рахунок установи. Наприклад, якщо ви внесли депозит на 3 700 гривень, казино віддячить вам 20% надбавкою, тобто на вашому рахунку буде 4 440 гривень. Звичайно, ви не зможете таким простим способом збільшити депозит, а потім його зняти. Казино стежить за цим і нараховує бонуси гравцеві тільки для того, щоб він витратив їх на гру.

Що станеться, якщо бонуси, витрачені на реальну гру, принесуть реальний виграш? В ідеалі ви можете зняти всі свої виграші. Але цього ідеалу можна досягти лише іноді, якщо казино надасть вам суто символічний бездепозитний бонус у розмірі, наприклад, 370 гривень. З вищими розмірами бонусів (₴18 500, 37 000 гривень тощо) це не так просто. Щоб зрозуміти, що обіцяє вам онлайн казино бездепозитний бонус, зберігайте виграні, яке приймає гравців з України, є одна порада — прочитайте правила. Звучить банально, але це єдиний спосіб захистити себе від розчарування.

Що таке бездепозитний бонус онлайн казино, збережіть свій виграш

Ми наведемо найпоширеніші моменти в правилах (а власне — хитрощах) казино, дізнавшись про які стає зрозуміло, що бездепозитний бонус — це не манна небесна, і іноді від цієї форми краще відмовитися. стимулів або взагалі відмовитися від гри в такому казино. Адже єдина мета бездепозитного бонусу (як і бонусів в цілому) — залучити та утримати гравця якомога довше, просуваючи його на ставках, зроблених на реальні гроші. Це принцип будь-якого онлайн казино України бездепозитний бонус, зберігайте вигране, тому що падіння інтересу до казино і відсутність лояльних гравців — це смерть для будь-якого грального закладу.

Почнемо з такого ключового поняття в бездепозитному казино, як вейджер — мінімальна сума всіх ставок одного гравця в казино, зробивши яку, гравець може перевести в готівку внесені та збільшені бонусні гроші або просто подарунковий бонус. У свою рекламу казино заманюють нових гравців іноді дуже щедрими та бездепозитними бонусами. Але в рекламі немає ні слова про вейджер.

Щоб не вдаватися до сухих математичних розрахунків, пояснимо поняття вейджера на прикладі. Припустімо, що якийсь щедрий бездепозитний бонус онлайн-казино зберігає ваші виграші в Австралії після того, як ви внесли депозит у розмірі 3 700 гривень, збільшив ваш депозит на 200%, тобто додав ще 7 400 гривень. Загалом на вашому ігровому рахунку є 11 100 гривень. Тут проявляється ключовий момент вейджера, а саме коефіцієнт, який, власне, і є вейджером. Припустимо, що казино має коефіцієнт 5b. Це означає, що ви повинні зробити ставку в казино на загальну суму щонайменше ₴3700+(5*₴7400)=₴40 700. Таким чином, ставка 5b означає, що сума бонусів множиться на 5, а також гроші, які ви внесли, і результатом є загальна сума ₴40 700 для ставки. Виявляється, ви повинні зіграти в казино щонайменше на ₴40 700. І тільки після цього можна виводити готівку. Але виникає закономірне питання — а якщо ви не тільки виграєте, але і програєте в казино, що цілком природно? Чи не втратите ви більше, ніж виграєте? Відповідь цілком можлива.

Крім того, наведений коефіцієнт 5b є майже неймовірним сценарієм. Будьте готові до того, що ставка в казино може становити, скажімо, 30b. Тоді в нашому прикладі ви повинні поставити загальну суму ₴3700+(30*₴7400)=₴225 700. Ви внесли 3700 гривень, заплатили 7400 гривень у вигляді бонусів. І ви повинні грати на ₴225 700. І чим вища ставка, тим довше вам, можливо, доведеться грати (пам’ятайте, у всіх казино є максимальна сума ставок).

Іноді розрахунок проводиться за такою схемою: 30*(₴3700+₴7400)=₴333 000. Отже, раніше ми розглядали випадок, коли розрахунок проводився за формулою: депозит+(коефіцієнт*бонус). У цій ситуації розрахунок проводиться за формулою: коефіцієнт* (депозит + бонус). Але суть парі від цього не змінюється.

Існують казино з різноманітним вейджером, коли не потрібно складати суму ставок, а зробити певну кількість ставок, після чого бонуси можна перевести в готівку. Іншими словами, умова може бути такою: нараховані бонуси повинні бути поставлені в гру не менше 100 разів. Якщо ви зробили 100 ставок, ви можете перевести бонуси. У прийнятних бонусних іграх ставки можуть бути якомога нижчими, якщо кількість ставок не менше зазначеної кількості. Ви можете знайти такий бездепозитний бонус онлайн казино, зберігаючи виграні, наприклад, на Гаваях або в Україні.

Деякі казино щадніше виводять бонус, коли ви робите, наприклад, 10% від необхідної суми ставок, ви отримуєте 10% бонусу. Але повна сума бонусу може бути переведена лише на 100% від мінімально можливих ставок на вейджер. Тут винятків не буде. Але в будь-якому випадку виплата бонусів частинами є кращою, тому що є шанс, що ви видіграєте хоча б частину особисто вами витрачених коштів, якщо бонуси будуть зараховані вам за внесення депозиту на рахунок.

Що ще варто знати про цей вид бонусу

Йдемо далі. На багатьох сайтах, присвячених темі «як обіграти казино», можна знайти пораду робити ставки тільки на ігри з мінімальним рівнем ризику, тим самим зводячи загальний ризик до мінімуму. І там, з точки зору теорії ймовірностей, можна буде залишитися з прибутком і вивести частину виграшу. Але деякі казино, які іноді видають щедрі бонуси на додаток до депозиту, в такому випадку ставлять категоричну заборону на гру, ризик програшу в якій мінімальний в порівнянні з іншими іграми. Наприклад, вам буде заборонено грати в одну з найпопулярніших карткових ігор Блекджек із зазначеної вище причини.

Якщо ви шукаєте безкоштовні гроші в Україні, щоб грати в онлайн казино бездепозитний бонус, зберігайте виграні, тоді не забувайте, що можна встановити обмеження на максимальну суму однієї ставки. Однак це правило існує у всіх казино, і при грі на звичайні гроші, тільки в бездепозитному казино, це значення може бути навіть нижче. Тому потрібно звернути увагу на такі принципи:

при виборі казино звертайте увагу на вейджер;

звертати увагу на надійність казино;

подивіться правила виведення грошей.

Таким чином, неправильно розраховувати на бездепозитне казино як на потенційне джерело збагачення або стабільного доходу. Такі казино створені для залучення нових гравців, а не для роздачі безкоштовних бонусів, але це все одно хороший шанс для деяких гравців, які хочуть грати на віртуальні гроші. Бонуси в казино — це просто приємне доповнення для людини, яка грає на реальні гроші. Але якщо ви можете ними скористатися, це може стати справді гарною можливістю.