До України за день в’їхали 50 тис. людей, виїхало значно менше

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

За минулу добу, 17 грудня, західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 88 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів. Зокрема, з України виїхали 38 тисяч осіб: 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До країни ж прослідували 50 тисяч осіб, 45 тисяч з них – українці.

Водночас 10 людей намагалися втекти з України незаконно. Четверо з них спробували це зробити у пунктах пропуску, ще 6 було затримано поза визначеними пунктами перетину. Крім цього на виїзд з країни не пропустили одного чоловіка, оскільки його документи, які надають право на перетин кордону особам призовного віку, виявися фальшивими.