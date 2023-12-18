ГУР підтвердило прорив кордону противниками Путіна на Бєлгородщині

Про це йдеться у Telegram-каналі губернатора Бєлгородської області «Настоящій Гладков»

У повідомленні йдеться про те, що село Теребрено Красноярузького району опинилось під обстрілами українських військових.

«За попередньою інформацією, на кордоні села йде стрілецький бій із противником. Усі профільні відомства тримають ситуацію на контролі» — зазначив Гладков.

Зокрема, у Росії заявили про пошкодження ліній електропередач в кількох селах, додавши, що аварійні та оперативні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після узгодження з міністерством оборони РФ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту Теребрено Бєлгородської області. Про це йдеться у Telegram-каналі ГУР.

«Внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму на Бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ», — йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної Росії «викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону».

Згідно з даними Головного управління розвідки, за наказом місцевих російських командирів був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах.