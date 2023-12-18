Израиль заявил об обнаружении самого большого туннеля ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия заявила в воскресенье, что ей удалось обнаружить самый большой туннель ХАМАС в секторе Газа. По словам представителей воеенного руководства страны, он расположен всего в нескольких сотнях метров от пограничного перехода Эрез.

По словам фотографа AFP, получившего доступ к туннелю, его размеры позволяют проехать небольшому автомобилю.

Туннель является частью более широкой разветвленной сети, общая длина которой составляет более четырех километров, отмечается в заявлении израильских военных.

По их словам, строительство туннеля обошлось в миллионы долларов и заняло годы, а руководил проектом Мохаммад Яхья, брат главы ХАМАС Яхьи Синвара, который, как принято считать, был организатором нападения на Израиль 7 октября.

Израильские военные говорят, что они обнаружили в туннеле большое количество оружия.

По словам представителя израильской армии подполковника Ричарда Хехта, туннель был построен вблизи КПП Эрез, который Израиль использует для контролируемого въезда палестинских рабочих и лиц, нуждающихся в медицинской помощи.

Лабиринт туннелей под прибрежной территорией Газы первоначально использовался, чтобы обойти израильско-египетскую блокаду, действующую с 2007 года.

По имеющимся данным, несколько сот туннелей были проложены под границей с Египтом и в Синайской пустыне.

В 2014 году сеть туннелей была расширена. Сообщается, что ХАМАС использует их для запусков ракет.

Напомним, что 7 октября боевики ХАМАС совершили внезапное нападение на юг Израиля, убив, по последним данным израильской стороны, около 1140 человек, в основном мирных жителей, и захватив около 250 заложников.

В ответ Израиль начал бомбардировки и наземное вторжение в сектор Газа с целью уничтожить ХАМАС.