Опитування КМІС: найбільшу довіру мають ЗСУ і Залужний, найменшу – парламент

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Частка тих, хто довіряє президентові Володимиру Зеленському, зменшилася на 22% порівняно з груднем 2022 року. Тоді про довіру Верховному Головнокомандувачу заявляли 84%, а нині 62%.

Найнижчий рівень довіри – до Верховної Ради (усього 15%). Рік тому парламенту довіряли 35% опитаних. Тобто Рада за рік втратила більш ніж половину підтримки.

Уряду нині довіряють 26% респондентів, рік тому було удвічі більше – 52%.

СБУ наразі довіряють 58%, це на 5% менше, ніж торік. Нацполіції довіряють 41% проти 58%, які були минулого року.

«Наростання критики й зниження довіри владі, скоріше за все, є наслідком, з одного боку, несправджених очікувань на цей рік та, з іншого боку, претензіями щодо ефективності та прозорості діяльності», — прокоментував результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.

При цьому він нагадав, що більшість опитаних раніше респондентів не підтримують ідею проведення виборів під час війни. Президент усе ще зберігає високу легітимність.

Опитування проводили з 29 листопада до 9 грудня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1031 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.