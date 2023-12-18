The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Україна стикається з проблемами набору новобранців до лав Збройних сил, відчайдушно намагаючись закрити свою лінію фронту від нових російських атак, владу критикують за нерішучість щодо поповнення військ, попереду у Києва важкі рішення, прогнозує The Economist

«Україна відчайдушно намагається закрити свою лінію фронту від нових російських атак. Жодна армія не дає новобранцям гарантій щодо того, де вони будуть розгорнуті, не кажучи вже про воєнний час, а штурмові бригади є одними з найбільш відчайдушних підрозділів. Але те, що юристи називають «лотереєю з розгортанням», ускладнює процес набору».

Видання вказує, що армійське керівництво намагається заповнити місця бажаючими; деякі з них вдаються до призовних рейдів у спортзалах і торгових центрах. Мало хто з тих, хто записався таким чином, стає хорошим солдатом. «Ми бачимо 45 — 47-річних. Вони задихаються, коли добираються до лінії фронту», — заявив виданню неназваний старший офіцер.

Усвідомлюючи цю проблему, Міністерство оборони України розпочало роботу над новою мобілізаційною стратегією.

Речник МОУ Ілларіон Павлюк сказав виданню, що частково проблема полягає в успіхах армії: багато громадян більше не сприймають війну в екзистенційних термінах, як це було одразу після вторгнення Росії в лютому 2022 року. «Дехто помилково вважає, що є хтось інший, хто може зробити цю роботу за них», — каже він.