Управління Капіталом У Блекджеку

Скільки грошей потрібно поставити в блекджек? Скільки ви готові втратити? Які ваші шанси досягти вершини вашого банкролу? У цій публікації ми збираємося дізнатися все, що вам потрібно знати про управління грошима в блекджек. Побачив слотокінг україна на ac-studio.com.ua і одразу спробував.

Що таке блекджек?

Кожен геймер має вже добре це знати. Однак, щоб переконатися, що ми нікого не залишимо осторонь, ми збираємося звернути увагу навіть на найдрібніші деталі онлайн ігор у блекджек. Коротко кажучи, блекджек — це карткова гра у вигляді банківської гри «Двадцять один». Одна з найпопулярніших ігор в Америці, блекджек порівнює карти між гравцями та дилерами. Гравці не змагаються один з одним у блекджеку, натомість вони працюють, щоб перемогти дилера.

Блекджек Банкрол

Більшість людей використовують гроші зі своїх кишень для азартних ігор. І це ніколи не повинно відбуватися, особливо коли ви прямуєте в казино. Експерти рекомендують, щоб у вас був продуманий банкрол — певна частина грошей, які ви хочете витратити в букмекерській конторі.

Встановлення банкролу залежить від деяких факторів, особливо тих, що стосуються вашого способу життя. Пам’ятайте, що азартні ігри — це форма розваги, а не кар’єра, тому використовуйте свої гроші з розумом — це єдиний ризик, який ви можете собі дозволити з комфортом, а не той, який впливає на ваш спосіб життя.

Рекомендований розмір вашого банкролу

В ідеалі максимальний банкрол повинен складати від 10 до 15% вашої зарплати. Бажано помістити його на окремий рахунок від того, що вам потрібно для оренди, харчування, іпотеки та інших питань способу життя.

Отже, яким має бути банкрол? 50-кратна мінімальна ставка — ідеальний банкрол. Отже, якщо мінімальна одиниця становить 740 гривень, то вам знадобиться приблизно 37 000 гривень.

Скільки потрібно поставити?

Ви можете зробити ставку від 370 гривень залежно від мінімальної одиниці будинку або вашої тактики. Для гри з системою ставок знадобляться певні суми грошей. Ставте лише те, що вам зручно програвати.

Системи управління капіталом у блекджеку

Це методи, які використовують дилери, і існує кілька систем управління грошима в грі блекджек. Загалом ми маємо два типи систем ставок на блекджек: позитивно прогресивні та негативно прогресивні системи.

Послідовна система ставок популярна в багатьох онлайн казино. Гравці роблять ставку на фіксовану суму грошей за роздачу незалежно від результатів попередніх роздач. Роблячи це, гравці не втрачають більше грошей, ніж є перевага будинку.

Якщо ви граєте протягом 90 роздач, що дорівнює сорока п’яти роздачам на кожні дві години, тоді гравці можуть програти лише одну роздачу більше, ніж вони можуть виграти. Шанс програти більше одного відсотка від загальної кількості зіграних роздач становить математичну ймовірність, особливо у випадку, коли залучено тисячі роздач.

Однією з переваг використання постійної системи ставок є те, що вам не потрібно використовувати великий банкрол, як у випадку з іншими системами. Слід зазначити, що сума ставок змінюється лише тоді, коли гравець вирішує подвоїти або розділити ставку. Невдалі довгі смуги програшів зазвичай малоймовірні, коли хтось витримує всю сесію.

Система Мартінгейла

Система Мартингейла бере свій початок у Франції приблизно у 18 столітті. Стверджується, що він почався як техніка, яка дозволить гравцям заробити більше грошей у блекджек і рулетку. Система досить відверта; насправді це можуть бути найпростіші системи, які ви можете вивчити. Гравець починає з однієї одиниці та ставить подвійну суму для наступних програшів. Наприклад, ви починаєте з 1, потім з 2, 4, 8, 16 і т. д. Після виграшу ви повертаєтеся до початкової кількості одиниць, на яку поставили, у цьому випадку 1.

Безсумнівно, легко помітити, що цей метод вимагає великого банкролу — і це його головний недолік. Наприклад, якщо ви продовжуєте робити ставки та програєте, то в п’ятому раунді вам потрібно буде поставити 16 одиниць! Довгостроковий успіх вимагає від вас бай-іну, коли стіл знаходиться на низькому ліміті, і у вас великий банкрол.

Однак система має ряд переваг. Він настільки ефективний, що грі довелося змінити правила, щоб перемогти його. Інакше будинок ризикує втратити гроші! Ліміти столів були створені, щоб обмежити цю систему та переконатися, що люди не приносять величезні суми грошей у казино та не використовують цей метод. Таким чином, більшість лімітів таблиці приблизно в тисячу разів перевищують мінімальний ліміт. Таким чином, якщо ви використовуєте систему Мартингейл у такій грі, ви не відновите свої втрати після десятої втрати, тому що вам потрібно буде мати принаймні 1028 одиниць.

Незважаючи на ці суворі заходи, ви можете перейти на столи з вищим лімітом. Крім того, ймовірність такої смуги програшів становить 0,01%. Але більшість гравців, мабуть, виснажені після десятої поразки поспіль. Це приведе вас до інших систем, які були натхненні Мартингейлом. The Oscar’s Grind — один із них.

Oscar’s Grind

Oscar’s Grind — це не типова ставка на одну гру. Як і Мартингейл, це серія ставок, яка спрямована на заробіток грошей у довгостроковій перспективі. Вам потрібен величезний банкрол, але, звичайно, не такий великий, як у формулі Мартингейла.

Якщо гравець виграв після першої ставки, серія завершується. Але, якщо він або вона програє, то одиниця залишається незмінною для наступної роздачі, доки не буде виграно. Після другого виграшу одиниця збільшується на одну одиницю. Серія триває до тих пір, поки гравець не відшкодує всі втрати та не отримає одиницю прибутку. Наступна роздача зазвичай означає початок нової серії.

Як бачите, «Оскар» може призвести гравця до довгих ігор, щоб спробувати відновитися. Ось де Мартингейл перемагає Оскара. Крім того, під час довгої серії роздач ви повинні мати концентраційні капелюхи.

Підсумовуючи, управління грошима має вирішальне значення, особливо під час гри в блекджек (або будь-яку іншу гру). Сума, яку вам потрібно взяти в казино, залежить від вашого способу життя та системи управління грошима в грі блекджек, яку ви використовуєте.