Берлин и Вильнюс подписали соглашение о размещении немецких войск в Литве До України за день в’їхали 50 тис. людей, виїхало значно менше » В Україні повністю або частково відновили 850 пошкоджених окупантами об’єктів медзакладів В Україні триває відновлення медичних закладів, пошкоджених російськими ракетами, дронами та артилерійськими снарядами. Наразі відремонтовано 850 об’єктів

Про це повідомила пресслужба МОЗ. «За майже 22 місяці повномасштабної війни в Україні вдалося повністю або частково відновити 850 об’єктів медзакладів, які пошкодила російська армія», — йдеться у повідомленні. У відомстві зазначили, що разом із партнерами продовжують працювати над відновленням української медичної інфраструктури, щоб лікарі могли повноцінно працювати, а пацієнти мали доступ до потрібних медичних послуг. Станом на середину грудня 2023 року у різних областях України було відновлено повністю 446 об’єктів медзакладів, ще 404 відновили частково, зауважили у МОЗ. Найбільше – у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській і Херсонській областях.