За добу відбулося понад 100 боєзіткнень, окупанти атакували на 6 напрямках Пентагон 30 грудня вичерпає кошти на допомогу Україні, якщо Конгрес не затвердить нового фінансування » 1100 військових, 15 танків і 19 бронемашин: що втратила армія РФ за добу Протягом минулої доби на фронті між російськими окупантами і українськими захисниками відбулося 105 бойових зіткнень. ЗСУ відбили низку ворожих атак на 6 напрямках і ліквідували ще 1140 військових РФ Про це інформують у Генеральному штабі ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 19 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 347 160 (+1140) осіб,

танків ‒ 5798 (+15),

бойових броньованих машин ‒ 10 771 (+19),

артилерійських систем – 8190 (+15),

РСЗВ – 926 (+0),

засобів ППО ‒ 611 (+1),

літаків – 324 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6299 (+9),

крилатих ракет ‒ 1611 (+1),

кораблів/катерів ‒ 22 (+0),

підводних човнів — 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 842 (+20),

спеціальної техніки — 1200 (+2).