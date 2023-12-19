1100 військових, 15 танків і 19 бронемашин: що втратила армія РФ за добу

Про це інформують у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 19 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 347 160 (+1140) осіб,
- танків ‒ 5798 (+15),
- бойових броньованих машин ‒ 10 771 (+19),
- артилерійських систем – 8190 (+15),
- РСЗВ – 926 (+0),
- засобів ППО ‒ 611 (+1),
- літаків – 324 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6299 (+9),
- крилатих ракет ‒ 1611 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
- підводних човнів — 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10 842 (+20),
- спеціальної техніки — 1200 (+2).
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