 
«  
  »

1100 військових, 15 танків і 19 бронемашин: що втратила армія РФ за добу

Про це інформують у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 19 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 347 160 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 5798 (+15),
  • бойових броньованих машин ‒ 10 771 (+19),
  • артилерійських систем – 8190 (+15),
  • РСЗВ – 926 (+0),
  • засобів ППО ‒ 611 (+1),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6299 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 1611 (+1),
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
  • підводних човнів — 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 842 (+20),
  • спеціальної техніки — 1200 (+2).
19 декабря, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  