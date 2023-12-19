Пентагон 30 грудня вичерпає кошти на допомогу Україні, якщо Конгрес не затвердить нового фінансування

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лист контролера Пентагону Майкла МакКорда.

Міністерство оборони США витрачає свої останні $1,07 млрд на закупівлю нової зброї та обладнання для України. 30 грудня рахунки будуть порожніми.

«Після того, як ці кошти будуть виділені, департамент вичерпає фінансування, доступне нам для допомоги Україні в галузі безпеки», — написав МакКорд у листі керівникам комітетів з оборонної політики та асигнувань Палати представників і Сенату.

Зазначається, що цей лист посилить тиск на Конгрес, який досі не затвердив виділення $60 млрд допомоги Україні.

«З метою захисту військової готовності США, за відсутності дій Конгресу щодо схвалення додаткового, департамент передбачає, що буде можливий лише один додатковий пакет скорочення», – сказав МакКорд.

12 грудня адміністрація Байдена оголосила, що надсилає Україні пакет на $200 млн, який включає артилерійські снаряди, боєприпаси до стрілецької зброї та інше озброєння. Після цього Пентагон зможе надіслати Україні ще один пакет допомоги, сказав МакКорд.