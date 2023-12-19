Після виселення московського патріархату у соборі на Тернопільщині зникли старовинні ікони

Про це повідомляють на сторінці Тернопільської Єпархії ПЦУ.

Директор Кременецько-Почаївського державного заповідника, Василь Ільчишин, поділився шокуючими новинами про недостачу цінних об’єктів під час інвентаризації. За його словами, зникли ікони, церковна посуда, стародруки та інше майно громади.

«Це майно закріплене за пам’яткою, воно не може бути в приватних руках», — наголосив директор.

Фото: facebook.com/uapcternopil

Уже складено списки цих майнових втрат, а правоохоронні органи та суд готові реагувати в межах законодавства.