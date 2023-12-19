США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі

Очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про створення міжнародної місії, переважно за участю США та їхніх союзників по НАТО, для захисту від обстрілів торгових суден, які прямують зі Сходу до Європи через Червоне море. — Associated Press, цитує «Європейська правда»

Вранці 19 грудня у Бахрейні Ллойд Остін назвав безпекову ситуацію в Червоному морі міжнародним викликом, що потребує спільної реакції.

«Тому сьогодні я оголошую про початок операції Prosperity Guardian («Вартовий процвітання»), важливу нову багатонаціональну ініціативу з підтримання безпеки».

У місії, окрім Сполучених Штатів, візьмуть участь Британія, Канада, Франція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови і Бахрейн.

Деякі з цих країн візьмуть участь у патрулюванні на півдні Червоного моря та в Аденській затоці, щоб захистити торгові судна від обстрілів бойовиків-хуситів з території Ємену, а ще частина долучаться наданням розвідданих.