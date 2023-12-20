Британська розвідка: Україна мобілізувала зусилля для покращення оборони, великий прорив РФ на фронті малоймовірний

Останніми тижнями Україна мобілізувала зусилля для покращення польових укріплень, оскільки її сили повертаються до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Відомство вказує, що це відбувається у відповідь на заклики президента України Володимира Зеленського наприкінці листопада 2023 року пришвидшити фортифікаційні роботи у ключових секторах.

Аналітики зазначають, що в межах однієї з частин проєкту Україна працювала над покращенням оборони вздовж кордону з Білоруссю, де станом на середину грудня 2023 року встановлені так звані «зуби дракона», колючий дріт та протитанкові рови.

Водночас Росія продовжує локальні наступальні дії в декількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують за чисельністю взвод, повідомляють розвідники.

«Великий російський прорив малоймовірний, і загалом фронт є статичним», – резюмує британське відомство.