Британська розвідка: Україна мобілізувала зусилля для покращення оборони, великий прорив РФ на фронті малоймовірний У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року » Израиль дает понять о готовности к новой сделке с ХАМАС по освобождению заложников Власти Израиля, испытывающие все более сильное давление как извне, так и внутри страны, сигнализируют о возможности заключения в скором времени новой договоренности о приостановке боевых действий против исламистов в секторе Газа, что позволило бы освободить больше заложников, удерживаемых боевиками, и увеличить поставки гуманитарной помощи. Во вторник президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна готова к новой паузе в боевых действиях, чтобы освободить больше заложников. Обращаясь к группе послов из 80 стран, Герцог подчеркнул, что Израиль не ведет войну с палестинским народом, а «борется со своим врагом — террористической организацией ХАМАС». «Я могу повторить, что Израиль готов к очередной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи для того, чтобы освободить заложников. И ответственность за это полностью лежит на [главаре группировки в Газе Яхье] Синваре и руководстве ХАМАС», – сказал глава государства. В тот же день все три ведущие израильские телесети рассказали о подходе Израиля к недавно возобновившимся переговорам с ХАМАС о новой сделке по освобождению заложников – судя по всему, это было скоординированной утечкой информации от правительственных чиновников. В ходе семидневного перерыва в боевых действиях в прошлом месяце, достигнутого при посредничестве Катара и Египта, домой вернулись более 100 заложников из примерно 240, захваченных палестинскими боевиками во время нападения на Израиль 7 октября. В обмен на это из израильских тюрем вышли на свободу сотни палестинцев. С тех пор израильские лидеры отвергали призывы к новому прекращению огня, полагая, что оно будет выгодно только ХАМАС. Сообщения о возможности заключения новой договоренности о прекращении огня и освобождении заложников появились на фоне тяжело продвигающихся переговоров в Совете Безопасности ООН о тексте резолюции по войне в Газе: голосование по ней переносилось уже дважды с начала этой недели. В среду лидер ХАМАС, как стало известно, отправится в Каир для переговоров с представителями руководства Египта о шагах в направлении новой договоренности о прекращении огня. В чем состоит подход Израиля? Согласно информации, переданной израильскими телесетями, в правительстве стремятся к тому, чтобы в рамках новой сделки были отпущены женщины и пожилые люди. Израиль также хочет, чтобы в список освобождаемых были включены заложники, испытывающие проблемы со здоровьем – как физическим, так и психическим, независимо от возраста. Общее число освобожденных, по его мнению, может составить от 30 до 40 человек из 128, все еще находящихся в руках боевиков. Израиль готов вести переговоры о продолжительности режима прекращения огня, а также о количестве и категориях палестинских заключенных, которых он освободит в обмен на заложников, говорится в сообщениях израильских СМИ. Израиль также готов расширить гуманитарные зоны и увеличить объем помощи, которую он пропустит в Газу. Проект договоренности также предусматривает уступки в военной области, сообщил израильский 12 канал, оговорившись, что военная цензура запретила ему уточнять подробности. «Израиль готов пойти на многое, чтобы вернуть заложников. Сделка, если она состоится, будет трудной и потребует больших затрат. До этого еще далеко, и нет уверенности, что она будет успешной. В любом случае, сейчас мяч находится на стороне посредников», – цитирует 12 канал высокопоставленного израильского чиновника. Как отмечает Times of Israel, в то время как израильские чиновники продолжают сливать подробности переговоров о заложниках в СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно призывал общественность полагаться только на официальные заявления правительства по этому вопросу, а не на утечки. Перед заключением предыдущей сделки в конце ноября в израильских и международных СМИ в течение нескольких недель циркулировали сообщения о том, что договоренность практически достигнута и приводились различные детали о ее формате, что в итоге оказалось неверным.