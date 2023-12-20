На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський

Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції 19 грудня

«Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту. І вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей».

Зеленський назвав цю цифру «дуже серйозною» і сказав, що повідомив на ставці, що йому потрібно більше аргументів, щоб підтримувати «цей напрямок», бо «це питання людей, справедливості, обороноздатності і фінансів».

«Щодо людей мені треба конкретика, бо що буде з мільйонною армією України? Дуже потужною, я вважаю. Що буде з тими хлопцями, що щодня там (на фронті), принаймні, що з тими, що 2 роки захищають нашу державу? У нас є питання ротаційні, є питання відпусток, тобто це повинен бути комплексний план і в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді мені і суспільству передусім».

Деталі: Зеленський повідомив, що військові почали працювати над цим планом, але він «поки що не побачив там демобілізації», хоча вважає її питанням «номер один».