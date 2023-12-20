Переважна більшість українців виступають проти відставки Залужного

Переважна більшість українців – 72% – поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного — опитування, проведене 4-10 грудня 2023 року Київським міжнародним інститутом соціології

Загалом, у те, що між президентом Володимиром Зеленським та Залужним можуть бути певні розбіжності чи тертя, вірять 43% українців. Утім з них лише 8% вважають, що ситуація дуже серйозна, а решта 35% вважають ці непорозуміння не дуже серйозними. Взагалі не вважають, що є певний конфлікт – 39%, а 18% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Переважна більшість респондентів – 72% – негативно поставилися би до відставки Залужного. Лише 2% респондентів поставилися до цього позитивно. Ще 21% мають нейтральне сприйняття цього, а 5% не змогли сформулювати свою думку.

Раніше цього тижня КМІС публікував результати опитування, згідно з яким в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ – 96% (рівно стільки ж було у грудні 2022 року). Також було запитання про довіру головнокомандувачу Залужному, якому довіряють 88%.

В іншій частині опитування (іншій вибірці респондентів) водночас ставилося запитання «Наскільки ви довіряєте чи не довіряєте наступним українським публічним діячам? Якщо Ви не знаєте його чи її, так і скажіть.» (з дещо іншою шкалою, ніж згадане вище опитування щодо довіри інституціям).