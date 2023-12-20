Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ «Таврія»

Російські війська з 10 жовтня просунулися на 1,5-2 км на деяких ділянках фронту в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» — речник ОСУВ «Таврія» полковник Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону

«З 10 жовтня, коли ворог активізувався, він просунувся у деяких місцях на 1,5-2 км. Але це йому дуже дорого коштувало.

За трохи більше ніж два місяці тільки на Донеччині (в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія») ворог втратив майже 25 тисяч осіб загиблими та пораненими, знищено близько 200 танків і понад 400 інших бронемашин. 80 відсотків з цього – Авдіївський напрямок».

Штупун додав, що у ворога є перевага в живій силі.