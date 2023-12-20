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У «Київстар» знову збій − на заході і півдні України

Користувачі мережі «Київстар» повідомили про проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом, у компанії підтвердили − станом на ранок 20 грудня є складнощі зі зв’язком у західних та південних областях — речниця «Київстару» Ірина Леліченко в коментарі «Українській правді»

«Зараз виникають складнощі із зв’язком у низці міст на заході і півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів».

Вона запевнила, що компанія робить все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше.

20 декабря, 2023 | Category: Новости, Украина

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