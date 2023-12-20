У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

Сенат США не зможе проголосувати за пакет допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США до початку наступного року, заявили лідери обох партій у Сенаті — «Європейська правда» з посиланням на Reuters
«Наші переговірники працюватимуть дуже старанно під час грудневих та січневих канікул, і наша мета – зробити щось, як тільки ми повернемося».
Республіканець Джон Тьюн заявив, що угода не буде досягнута до січня 2024 року, зазначивши, що «демократи згаяли час до того моменту, коли є можливою домовленість» щодо угоди про безпеку кордонів до Різдва.
У спільній заяві Шумер та лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявили, що учасники переговорів «досягають обнадійливого прогресу», але «залишаються складні питання».
Пряма мова незалежної сенаторки Кірстен Сінеми: «Я не можу сказати, наскільки це складне питання. Це найскладніша сфера американського законодавства».
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