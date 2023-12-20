Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять

Президент Володимир Зеленський впевнений, що допомога від США надходитиме надалі та розповів про свою поїздку в Штати — Зеленський під час підсумкової пресконференції

«Що стосується фінансової допомоги — працюємо дуже сильно. Я впевнений, що США нас не зрадять, і що те, про що ми домовилися, США виконають повністю…

Ми очікуємо цю допомогу, вони знають деталі, на що це потрібно, як це вплине, вони знають, як впливає перенесення тих чи інших дат.

Мені здається, я знайшов порозуміння з президентом (США Джозефом — ред.) Байденом та сенаторами, ми зустрічалися з обома партіями. Подивимось, питання в датах».

Зеленський наголосив, що про поразку України немає що говорити, оскільки Росія за 2023 рік не досягла жодних своїх цілей.