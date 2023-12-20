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На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують виснажувати росіян вздовж всієї лінії фронту Зеленський не згоден з тим, що Україна може програти війну » ЗСУ ліквідували 890 окупантів Українські військові протягом минулої доби відбили атаки окупантів на 6 напрямках. Сили оборони знищили 890 російських загарбників Про це 20 грудня пише Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 20 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 349 190 (+890) осіб

танків ‒ 5814 (+16)

бойових броньованих машин ‒ 10 794 (+23)

артилерійських систем – 8206 (+16)

РСЗВ – 928 (+2)

засобів ППО ‒ 611 (+0)

літаків – 324 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17)

крилатих ракет ‒ 1612 (+1)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 871 (+29)

спеціальної техніки — 1203 (+3)