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ЗСУ ліквідували 890 окупантів

Про це 20 грудня пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 20 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 349 190 (+890) осіб
  • танків ‒ 5814 (+16)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 794 (+23)
  • артилерійських систем – 8206 (+16)
  • РСЗВ – 928 (+2)
  • засобів ППО ‒ 611 (+0)
  • літаків – 324 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17)
  • крилатих ракет ‒ 1612 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 871 (+29)
  • спеціальної техніки — 1203 (+3)
20 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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