ЗСУ ліквідували 890 окупантів

Про це 20 грудня пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 20 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 349 190 (+890) осіб
- танків ‒ 5814 (+16)
- бойових броньованих машин ‒ 10 794 (+23)
- артилерійських систем – 8206 (+16)
- РСЗВ – 928 (+2)
- засобів ППО ‒ 611 (+0)
- літаків – 324 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17)
- крилатих ракет ‒ 1612 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10 871 (+29)
- спеціальної техніки — 1203 (+3)
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