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Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги на €106 млн

Президент Фінляндії Саулі Нііністе за пропозицією уряду схвалив надання Україні чергового пакета військової допомоги. Це 21-й пакет допомоги від країни.

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінлянді.

Цей пакет військової допомоги Україні став двадцять першим для Фінляндії з початку повномасштабного вторгнення. Його вартість, за оцінкою міністерства, становить приблизно в 106 мільйонів євро.

«Фінляндія прагне підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість пакетів оборонного обладнання, які ми вже поставили, становить 1,6 мільярда євро», — зазначив фінський міністр оборони Антті Хякканен.

Країна не розголошує подробиць ані вмісту пакета, ані термінів його відправлення в Україну «з оперативних міркувань та для забезпечення безпечної доставки допомоги».

21 декабря, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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