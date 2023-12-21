Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги на €106 млн

Президент Фінляндії Саулі Нііністе за пропозицією уряду схвалив надання Україні чергового пакета військової допомоги. Це 21-й пакет допомоги від країни.
Про це повідомляє Міністерство оборони Фінлянді.
Цей пакет військової допомоги Україні став двадцять першим для Фінляндії з початку повномасштабного вторгнення. Його вартість, за оцінкою міністерства, становить приблизно в 106 мільйонів євро.
«Фінляндія прагне підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість пакетів оборонного обладнання, які ми вже поставили, становить 1,6 мільярда євро», — зазначив фінський міністр оборони Антті Хякканен.
Країна не розголошує подробиць ані вмісту пакета, ані термінів його відправлення в Україну «з оперативних міркувань та для забезпечення безпечної доставки допомоги».
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