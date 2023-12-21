ISW: Окупанти перекидають в Україну сили з Таджикистану

Російські воєнкори стверджують, що окупанти захопили дві невстановлені позиції на східному березі річки Оскол на Куп’янському напрямку, однак ISW не знайшов доказів цього наступу.

Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти атакували біля Синьківки та Іванівки, а ЗСУ контратакували біля Синьківки.

Російські та українські війська вели позиційні бої на захід від Кремінної, в районі Діброви та Серебрянського лісництва. Аналітики вказали, що в цьому районі діють загони російської 201-ї військової бази (Центральний військовий округ).

«Присутність підрозділів 201-ї військової бази, що базується в Душанбе (Таджикистан), вказує на те, що російські війська продовжують перекидати частину своїх сил з Таджикистану для посилення військових дій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські воєнкори заявили, що нібито окупанти просунулися на захід від Бахмута, але ISW не може підтвердити зміну лінії фронту в цьому районі. Також окупанти перебільшили свої досягнення в районі Авдіївки.

Аналітики відзначили, що пропагандисти повідомили про просування росіян на північний захід від Авдіївки в районі Первомайського, але ISW не виявив ніяких візуальних підтверджень цьому твердженню.