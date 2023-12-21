Мартін Скорсезе стане володарем почесного «Золотого ведмедя» Берлінале

Володарем почесного «Золотого ведмедя» 74-го Берлінського міжнародного кінофестивалю став режисер, продюсер і сценарист Мартін Скорсезе, повідомили організатори.

«Для всіх, хто вважає кіно мистецтвом, що створює історію в такий спосіб, щоб вона була водночас повністю особистою та універсальною, Мартін Скорсезе є неперевершеним взірцем для наслідування. Його фільми супроводжували нашу історію, його персонажі жили та зростали всередині нас, його погляд на історію та людство допоміг нам зрозуміти й поставити собі запитання, хто ми й звідки ми», — зазначили керівники фестивалю Маріетт Ріссенбек і Карло Шатріана.

На їхнє переконання, останній фільм Скорсезе «Вбивці квіткової повні» — «одне з його найбільших досягнень». «Дуже приємно знову вітати хорошого друга фестивалю і вручити йому нашу найпрестижнішу почесну премію», — зазначили керівники огляду.

Церемонія нагородження відбудеться 20 лютого 2024 року.

Загалом у фільмографії Скорсезе понад 70 фільмів, серед них «Таксист» («Золота пальмова гілка» в Каннах, 1976), «Скажений бик», «Славні хлопці», «Банди Нью-Йорка», «Авіатор», «Відступники», «Острів проклятих», «Вовк з Волл-стріт», «Ірландець».