Наступного року в Україні планують витратити 100 млрд грн на саджанці, — депутат Київради Ємець

Про це розповів депутат Київради Леонід Ємець в етері телеканалу «Еспресо».

«Давайте згадаємо про висадження 1 млрд дерев в Україні. Якщо ви думаєте, що під час війни ця процедура була зупинена, то ні. З весни 2022 р. вже висаджено близько 400 млн саджанців і завершення цієї процедури планується до 2025 р. Тобто, планують висадити ще майже півмільярда саджанців у наступному році», — повідомив Ємець.

В час війни ці кошти доречно було б направити на потреби ЗСУ, зауважив він.

«Один саджанець коштує близько 100 грн. В сумі — близько 100 млрд грн, за часи війни, вже витрачено на ці саджанці і ще приблизно 100 млрд грн планується витратити наступного року чи півтори. Сьогодні грошей не вистачає, а ця процедура триває», — додав він.

За його словами, перекладання доріг сьогодні також не є пріоритетом для нашої країни. Однак, вже є нормативні пропозиції, які найближчим часом будуть озвучені з цього приводу.

«Для всіх українців сьогодні головна вимога — наша перемога. Усі вільні ресурси або ті, що можна перенаправити, мають бути спрямовані на досягнення саме цієї мети. Суспільство підтримує цю ідею», — резюмував депутат.