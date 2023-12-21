Організатори Нацвідбору Євробачення-2024 оголосили імʼя одинадцятого фіналіста

Про це повідомляє «Суспільне Євробачення».
Організатор Нацвідбору «Суспільне Мовлення» завершило опитування глядачів у «Дії», в якому українці обрали ще одного, одинадцятого, фіналіста Національного відбору на Євробачення-2024. За результатами онлайн-голосування у фінал потрапила співачка ANKA з піснею «Палала». Вона набрала 26,78% голосів, за неї проголосували 80 944 людей.
Глядацьке онлайн-голосування тривало з 15 до 21 грудня. За цей час свій голос встигли віддати понад 300 тисяч українців. ANKA приєднається до 10 фіналістів, обраних за результатами прослуховування.
Наразі повний список фіналістів Нацвідбору виглядає наступним чином:
alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
ANKA — «Палала»
Drevo — Endless chain
INGRET — Keeper
MЕLOVIN — DREAMER
NAHABA — GLASSS
NAZVA — Slavic English
SKYLERR — Time is running out
YAGODY — Tsunamia
YAKTAK — Lalala
Ziferblat — Place I Call Home
Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Представника України на пісенному конкурсі у Мальме визначать за результатами голосування журі й глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.
68-й пісенний конкурс «Євробачення», участь у якому візьмуть представники 37 країн, в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.
28 серпня Україна підтвердила свою участь. Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого.
Днями шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени і дизайну освітлення та показала фото.
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