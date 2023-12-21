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Прем’єр Словаччини Фіцо назвав вступ України до НАТО «початком Третьої світової» та пообіцяв ветувати його

Про це Роберт Фіцо сказав у етері InfoVojna.

«Ми перед виборами говорили, що для нас буде проблемою, якщо йдеться про членство України в НАТО. Я вірю, що цього ніколи не станеться. Поки я матиму можливість впливати на словацьку політичну сцену, буду використовувати право накласти вето на таке рішення… Я говорю, що ми не будемо згодні з членством України в НАТО, тому що це буде початок Третьої світової війни… Я вірю, що цього ніколи не станеться», — заявив прем’єр-міністр Словаччини.

В той самий час, за словами Фіцо, для Словаччини не є проблемою, якщо Україна стане членом ЄС.

«Ще перед парламентськими виборами я говорив: якщо ЄС хоче прийняти Україну, для нас це не проблема, але вона має виконати всі умови», — йдеться в заяві Роберта Фіцо.

21 декабря, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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