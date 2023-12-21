Прострочена дебіторка Міноборони сягнула 44,4 мільярда гривень – джерела УП

Прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони України зросла до 44,4 мільярда гривень, а Агенції оборонних закупівель вже бракує понад 30 мільярдів гривень, щоб до кінця 2023 року покрити аванси й виплати, передбачені підписаними угодами — стаття «Української правди» за назвою «Мільйон fpv-дронів для ЗСУ. Чи може Україна виконати обіцянку Зеленського»

«Українська правда» ознайомилася з листом керівника Агенції оборонних закупівель Володимира Пікузо заступникам міністра оборони Рустема Умєрова. В документі керівник Агенції пояснює новому керівництву МОУ, що ситуація тривожна.

У бюджеті на 2023 рік Агенції передбачили трохи менше ніж 11 мільярдів гривень. А станом на середину листопада відомство Пікузо уклало угод на постачання зброї та припасів на суму понад 90 мільярдів гривень.

Очевидно, що не всі ці гроші потрібно виплачувати одразу. Але тільки до кінця 2023 року цій Агенції, щоб покрити передбачені підписаними угодами аванси та виплати, бракує понад 30 мільярдів гривень. І в Міноборони гроші закінчились ще задовго до того, як їх не стало в Агенції, яка тепер закуповує зброю.

За даними УП від поінформованих джерел у Мінфіні, Міністерство оборони станом на 1 грудня 2023 року має дебіторської заборгованості – трохи більше як 158 мільярдів гривень. Із них 44,4 мільярда складає прострочена «дебіторка». Це означає, що МОУ уклало угоди, дало гроші, й компанії зірвали постачання продукції.