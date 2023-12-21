Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання і надалі передбачатиме кримінальну відповідальність.

«Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта», — наголосив Железняк.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом.

«Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном», — уточнив політик.

Закон набуде чинності через пів року після його опублікування, тобто орієнтовно в другому півріччі 2024 року.