США створюють новий військовий пакт проти Путіна з країнами Північної Європи

США формують новий союзний пакт разом із державами Північної Європи для опору діям Путіна.

Про це пише Bild.

Цей союз включатиме збільшення присутності американських військових та їх баз у регіоні. Фінляндія вже підписала домовленість зі Сполученими Штатами про розміщення американських військ на своїй території, надавши доступ до 15 своїх військових об’єктів. Пізніше подібні угоди було укладено Данією та Швецією.

На думку експертів, країни Північної Європи усвідомлюють необхідність американської підтримки для захисту від потенційної загрози з боку РФ.

Ці дії також викликають інтерес в Німеччині. Водночас у Європі зростає тривога щодо можливого зниження американської підтримки у разі повернення Дональда Трампа до влади у 2024 році.

Маркус Фабер, військовий аналітик із партії СвДП, коментуючи ситуацію для видання, зазначив, що в найближчій перспективі Німеччина потребує американської підтримки для модернізації збройних сил країни і щодо України, оскільки Німеччина не має достатніх виробничих ресурсів.