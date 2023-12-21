У Міноборони спростували інформацію, поширену в мережі, щодо громадянства США в дітей Умєрова

Про це йдеться у відомстві.

«Інформація, яка поширюється у ЗМІ про те, що члени родини Міністра оборони Рустема Умєрова нібито є громадянами США, не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр має сина — віком 10 років та доньок — 8 і 2 роки. Вони є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів родини Умєрова — немає.

Також у Міністерстві пояснили, що українські паспорти, які дітям видали після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у посольстві України в США. Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було вказано місце видачі документів — США.

«У 2016 році родина Міністра оборони України була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Рустема Умєрова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму», — додали у повідомленні.