 
«  
  »

У Міноборони спростували інформацію, поширену в мережі, щодо громадянства США в дітей Умєрова

Про це йдеться у відомстві.

«Інформація, яка поширюється у ЗМІ про те, що члени родини Міністра оборони Рустема Умєрова нібито є громадянами США, не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр має сина — віком 10 років та доньок — 8 і 2 роки. Вони є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів родини Умєрова — немає.

Також у Міністерстві пояснили, що українські паспорти, які дітям видали після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у посольстві України в США. Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було вказано місце видачі документів — США.

«У 2016 році родина Міністра оборони України була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Рустема Умєрова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму», — додали у повідомленні.

21 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  