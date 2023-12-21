У Міноборони заявили, що Умєров говорив загалом про рекрутинг, а не механізм призову в ЗСУ чоловіків з-за кордону

Про це заявив начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк, пише «Бабель».

«Він у цілому говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає», — йдеться у повідомленні.

Спершу Welt опублікувало інтерв’ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

За його словами, українців призовного віку від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном, будуть запрошувати до призовних пунктів збройних сил.

«Українські військові хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відсічі російському вторгненню. Однак фінансові та політичні рамкові умови ще не з’ясовані», — йдеться у повідомленні.

Умеров також заявив, що справедливість важлива. Попри заборону, багато українських чоловіків втекли за кордон, щоб уникнути призову.