У НБУ пояснили ослаблення курсу гривні

Ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, передає «Інтерфакс-Україна».

«У грудні чистий попит на іноземну валюту продовжив зростати, і реагуючи на цю ситуацію, ми почали продавати більше на ринку. Водночас … ми почали дозволяти курсу послаблюватися», — сказав Ніколайчук, виступаючи під час представлення огляду макроекономічних прогнозів на 2024 рік від Центру економічної стратегій.

При цьому, за його словами, у другій половині жовтня — першій половині листопада була сприятлива ситуація на валютному ринку. Обсяги чистого попиту на іноземну валюту були на мінімумах за останні кілька місяців, що дозволяло курсу зміцнюватися.

Ситуація почала розгортатися з другої половини листопада, і в грудні чистий попит продовжив зростати. Реагуючи на це, Нацбанк збільшував продаж валюти на ринку, однак дозволяючи курсу послаблюватися в міру збільшення попиту, додав Ніколайчук.

«Знову ж таки, ця ситуація є для нас абсолютно нормальною, ми декларували, що наші дії на ринку будуть адекватні відповідній ситуації, і курс повинен коливатися в обидва боки, ми згладжуємо ці коливання, водночас даємо змогу курсу виступати коригувальним механізмом і для валютного ринку, і для макроекономічних процесів», — сказав Ніколайчук.