У NYT порахували, наскільки багатими були Маккалістери з «Сам удома»

Про це пише видання The New York Times.

Журналісти видання звернулися до Федерального резерву, щоб зʼясувати, наскільки багатими були батьки 8-річного Кевіна Маккалістера — головного персонажа комедії 1990 року «Сам удома». Вони також поспілкувалися з людьми, причетними до створення стрічки.

На початку фільму один із грабіжників, Гаррі (Джо Пеші), розповідає своєму товаришу Мокрому бандиту Марву (Деніел Стерн), що будинок Маккалістерів є їхньою головною ціллю в заможному районі. Він припускає, що в будинку багато «преміальних товарів», включаючи відеомагнітофони, стереосистеми, дуже вишукані ювелірні вироби та «дивні ринкові цінні папери».

Дім Маккалістерів — це реальний будинок на Лінкольн-авеню, 671 у передмісті Чикаго, в одному з найдорожчих районів США, згідно з даними Realtor.com. У 1990 році такий будинок могли собі дозволити лише 1% американців, і, за словами економістів Федерального резервного банку Чикаго, так є і донині.

Економісти вивчили дані про доходи домогосподарств у столичному районі Чикаго за 1990 і 2022 роки, проаналізували вартість нерухомості, переважні на той час іпотечні ставки, а також типові податки та страхування. Припустивши, що Маккалістери не витрачали більш як 30% свого доходу на житло, економісти також визначили, що будинок був би доступним для домогосподарства з доходом $305 тис. у 1990 році (близько $665 тис. у 2022 році).

У середині 2022 року подібний будинок коштував би близько $2,4 млн, виходячи з оцінки будинку Zillow. Будинок такої вартості був би доступний домогосподарству з доходом $730 тис., яке входило б до 1% найзаможніших домогосподарств Чикаго, кажуть економісти.

«Сам удома» ніколи не пояснює, чим батьки Кевіна займаються на роботі. Одна з теорій шанувальників стверджує, що Пітер Маккалістер причетний до організованої злочинності. Жорстоке насильство Кевіна проти грабіжників є результатом виховання у родині, в якій займаються злочинною діяльністю.

Сім’я має й інші ознаки значного, але не космічного багатства. Вони носять гарний одяг і наймають кілька фургонів, щоб доставити їх до аеропорту. Але коли Кейт намагається підкупити літню пару, щоб вона відмовилася від квитків з Парижа, щоб Кейт могла повернутися додому, вона пропонує коштовності та гроші, але натякає, що її Rolex може бути підробкою.

Декораторка фільму «Сам удома», зйомки якого відбувалися на декораціях місцевої середньої школи, Ів Колі відповідала за меблі та шпалери всередині дому Маккалістерів. В електронному листі вона повідомила виданню, що будинок не був дорого мебльований, але мав навмисно «величний, висококласний вигляд».

Актор Джо Пеші через 30 років після виходу культової новорічної комедії зізнався, що більшість трюків, під час яких він отримав синці та шишки, виконував сам.