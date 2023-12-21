За останній час більше чоловіків у віці 18-60 років повертаються в Україну – ДПСУ

Прикордонники наголошують, що збільшення кількості перетинів кордону українськими чоловіками у віці 18-60 на виїзд не відзначається, навпаки в грудні більше чоловіків повертаються в Україну.

Джерело: речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі «Українській правді»

Пряма мова: «Наголосимо, що кількість перетинів кордону громадянами України чоловічої статі у віці 18-60 не збільшується. До того ж, цій категорії осіб загалом заборонено залишати межі України на час дії воєнного стану, а пропуск за межі країни забезпечується лише тих, на кого не поширюються обмеження відповідно до правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду.

При цьому прикордонники щоденно відмовляють в перетині кордону на виїзд близько 100 особам, які не підпадають під категорію пропуску і не дотримуються умов перетину.

Аналіз перших тижнів грудня також свідчить, що чоловіки українці у віці 18-60 більше перетинали кордон на в’їзд в Україну ніж на виїзд. Хибно вважати, що чоловіки виключно намагаються залишити межі України«.

Деталі: Як пояснює речник ДПСУ, переважаюча більшість чоловіків – близько 45-50 % – це водії транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів і які внесені у систему «Шлях».

По 15-17% – це люди з інвалідністю та багатодітні батьки, які мають право на перетин і які, в тому числі згідно з законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.