Знищено ще 1080 окупантів за добу

Про це пише Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 21 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 350 270 (+1080) осіб
- танків ‒ 5828 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 10 825 (+31)
- артилерійських систем – 8226 (+20)
- РСЗВ – 932 (+4)
- засобів ППО ‒ 611 (+0)
- літаків – 324 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6342 (+26)
- крилатих ракет ‒ 1613 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10 919 (+48)
- спеціальної техніки — 1208 (+5)
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