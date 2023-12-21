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Знищено ще 1080 окупантів за добу

Про це пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 21 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 350 270 (+1080) осіб
  • танків ‒ 5828 (+14)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 825 (+31)
  • артилерійських систем – 8226 (+20)
  • РСЗВ – 932 (+4)
  • засобів ППО ‒ 611 (+0)
  • літаків – 324 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6342 (+26)
  • крилатих ракет ‒ 1613 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 919 (+48)
  • спеціальної техніки — 1208 (+5)
21 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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