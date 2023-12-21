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На фронті за добу відбулося 99 боєзіткнень, ЗСУ продовжують тримати оборону навколо Авдіївки США створюють новий військовий пакт проти Путіна з країнами Північної Європи » Знищено ще 1080 окупантів за добу Українські військові продовжують стійко тримати оборону біля Авдіївки Донецької області та нищити ворога — 1080 окупантів за добу Про це пише Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 21 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 350 270 (+1080) осіб

танків ‒ 5828 (+14)

бойових броньованих машин ‒ 10 825 (+31)

артилерійських систем – 8226 (+20)

РСЗВ – 932 (+4)

засобів ППО ‒ 611 (+0)

літаків – 324 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6342 (+26)

крилатих ракет ‒ 1613 (+1)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 919 (+48)

спеціальної техніки — 1208 (+5)