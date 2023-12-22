Байден затвердив санкції проти банків, які допомагають Росії купувати товари для армії

Президент США Джо Байден підписав указ про економічні заходи проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів.

Указ, як повідомляє «Європейська правда«, опублікований на сайті Білого дому.

Документ передбачає, що міністр фінансів США після консультацій із державним секретарем і, за потреби, міністром торгівлі може накладати на іноземну фінансову установу санкції, якщо вона допомогла з платежем особі, пов’язаній із технологічним чи оборонним сектором РФ.

Інша підстава запровадження санкцій – надання «будь-якої послуги, пов’язаної з військово-промисловою базою Росії, зокрема продаж, постачання або передання… будь-якого товару або класу товарів».

Під «іноземними фінансовими установами» маються на увазі будь-які установи, що надають фінансові послуги – від банків до пенсійних фондів чи операторів платіжних систем, а також їхні дочірні компанії.

Окремо указ Байдена передбачає, що такі санкції можуть накладатись без попередження, оскільки в іншому випадку існує ризик переховування активів, що підлягають обмеженням.