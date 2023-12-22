В Україні не буде додаткових вихідних у різдвяні та новорічні свята 2023 Повітряні сили знищили 3 російські винищувачі на південному напрямку одразу » Нідерланди готуються передати Україні перші 18 винищувачів F-16 Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших вісімнадцяти винищувачів F-16 -«Європейська правда» з посиланням на результати телефонної розмови прем’єра Нідерландів Марка Рютте та президента України Володимира Зеленського Рютте сказав, що поінформував Зеленського про рішення уряду Нідерландів готувати до передачі Україні перші вісімнадцять винищувачів F-16. «Надання F-16 – один із найважливіших елементів домовленостей щодо військової підтримки України. Окрім дозволу на експорт, до самої передачі мають бути виконані ще кілька критеріїв, у тому числі щодо готовності відповідних фахівців та інфраструктури. Це рішення підтверджує, що Нідерланди не зменшували зобов’язання надавати Україні підтримку, необхідну для відповіді на триваючу російську агресію», – повідомив Рютте.