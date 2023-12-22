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Нідерланди виділяють Україні на перші чотири місяці 2024 року €102 млн із річного пакета в понад €2 млрд

Про це повідомили в уряді Нідерландів.

Ця сума розрахована на перші чотири місяці 2024 року, щоб допомогти Україні перезимувати й підготуватися до весни.

По 15 млн євро будуть спрямовані на Управління ООН з координації гуманітарних справ та на розмінування сільськогосподарських земель і звільнених територій.

62 млн євро виділять на підтримку уряду України в наданні базових послуг, зокрема, відновлення критичної інфраструктури та забезпечення реформ через програму для відновлення України та Молдови Світового банку, а 10 млн євро витратять на обладнання для української електромережі.

22 декабря, 2023 | Category: Мир, Новости, Украина

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