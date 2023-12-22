Прогноз погоди на вихідні 23–24 грудня: Різдво з дощами та мокрим снігом

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних в Україні буде похмурою, з мокрим снігом і дощами, сильними поривами вітру, переважно з плюсовою денною температурою.

Погода в суботу 23 грудня

У суботу на всій території країни можливий невеликий мокрий сніг, на півдні та південному сході — сніг із дощем. День буде хмарним, але вельми теплим як для кінця грудня: у більшості регіонів очікується близько 0 °С, у східних і південних областях — +3…+5 °С (навіть уночі термометри покажуть близько +3 °С). Однак через підвищену вологість відчуватиметься холодніше, тому рекомендуємо одягатися тепліше і не забувати рукавички.

Погода в неділю 24 грудня

На Святвечір трохи похолодає у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях — тут стовпчики термометрів опустяться до -3 °С. У решті регіонів температура не зміниться: на півдні очікується +3…+5 °С, у центрі , на півночі та заході України — близько 0 °С.

На більшій частині території країни в неділю буде хмарно, без опадів. У західних областях пройде невеликий мокрий сніг, на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині можливий сніг.

Погода у понеділок 25 грудня

Погода на початку тижня у більшості областей буде неприємною. У різдвяний день на заході, півдні та в центрі країни пройдуть дощі (найсильніші опади очікуються на Закарпатті — до 16 мм), на сході та південному сході, в Сумській, Чернігівській і Полтавській областях — дощ зі снігом. У деяких регіонах здійметься сильний вітер. Так, на Київщині анемометри покажуть до 8–10 м/с, в Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській областях — понад 10 м/с.

З огляду на такий синоптичний прогноз за можливості проведіть цей святковий день удома, у родинному колі. На вулиці постарайтеся триматися подалі від старих дерев і металевих конструкцій, не залишайте вікна на провітрюванні без нагляду.

На півночі, сході та північному сході у понеділок очікується близько +0 °С (уночі — до -4 °С), у центрі — +2…+5 °С. У південних та західних областях повітря прогріється до +6…+8 °С.

Народні прикмети та вірування

Ясна погода увечері 24 грудня обіцяла багатий урожай наступного літа. Що більше на небі було зірок, то вірогіднішою була сонячна погода до кінця року. А от дощ у цей день, навпаки, віщував негоду в останній тиждень грудня.

Потепління 25 грудня вважалося ознакою ранньої теплої весни, а іній на деревах і кущах — провісником похолодання.