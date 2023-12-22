Росія назавжди втратила Україну зі своєї сфери впливу, – Столтенберг

Про це Столтенберг зазначив у інтерв’ю dpa, яке цитує «Німецька хвиля«.

«Путін втратив Україну назавжди», – заявив він, додавши, що це велика стратегічна поразка для Росії.

На думку генсека НАТО, метою повномасштабного вторгнення Росії було прагнення президента РФ Володимира Путіна перешкодити руху України в НАТО та Європейський Союз. Утім, як зауважив Столтенберг, через два роки війни Київ ближчий до НАТО та ЄС, ніж будь-коли. Очільник Альянсу додав, що він переконаний: Україна врешті-решт досягне своєї мети – вступу в НАТО.

Столтенберг також згадав про величезну ціну, яку Росії доводиться платити за війну проти України. Окрім втрат сотень літаків, тисяч танків і 300 тисяч солдатів, через війну зросла інфляція та знизився рівень життя росіян, а також РФ сьогодні стала більш політично ізольованою, ніж раніше.

Водночас Єнс Столтенберг зауважив, що не варто розраховувати на швидке завершення війни з огляду на розвиток подій. Зокрема, він вказав на відсутність ознак зміни курсу Путіна після його ймовірного переобрання на виборах у березні.

«У нас немає жодних ознак того, що Путін змінить свої цілі та свою політику. Він і надалі намагатиметься окупувати більше території», – сказав Столтенберг.

Також Столтенберг наголосив на необхідності продовжувати допомагати Україні та закликав союзників вивчити можливість надання більшої кількості оборонного обладнання шляхом внесення змін до чинних угод із третіми країнами та нарощування виробництва.

«Українці показали, що вони здатні захистити себе, дати відсіч, особливо коли вони отримують зброю від Німеччини та багатьох інших країн НАТО», – додав він.