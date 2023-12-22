Самозанятые и приставы: какие риски таятся в их взаимодействии?

Самозанятость – современное явление, позволяющее физическим лицам заниматься предпринимательской деятельностью без регистрации юридического лица. Однако, несмотря на свою популярность, самозанятые также подвержены воздействию исполнительных процедур, проводимых приставами. И, если банкротство ИП стало делом уже привычным, то с самозанятыми часто возникают вопросы.

Люди, решившие работать на себя, так же как и индивидуальный предприниматель, подвержены риску банкротства. Например, неудачные решения в сфере своей деятельности или экономические трудности могут привести к тому, что самозанятый не сможет погасить свои долги по налогам и кредитам. И тогда есть серьезные опасения столкнуться с судебными приставами. Вряд ли кредиторы согласятся подарить свои средства. Скорее всего, им захочется их вернуть хотя бы с помощью исполнительного производства.

Что могут взыскать приставы с самозанятого?

Люди, работающие на себя, считаются физическим лицом. Значит, взыскать с них можно то же самое, что и с других граждан. А именно:

Доходы — все деньги, конечно, не заберут, но с частью заработка придется расстаться. Не захотите платить сами — приставы сделают это без вашего согласия. Ведь у каждого человека, оказывающего услуги по договору, есть банковский счет. Именно на него и поступают деньги. Информацию о нем можно узнать в ФНС. А потом направить распоряжение в банк на списание средств. Социальные пособия, алименты списываться не должны. Но надо еще доказать, что это именно они, а не просто деньги, полученные за заказ. Имущество — его тоже можно потерять, но только при наличии решения суда. Сначала собственность могут арестовать, что не позволит распоряжаться ей в полном объеме: дарить, продавать. а потом, если долг не будет погашен, пристав организует аукцион. Для самозанятого действуют те же правила, как и для другого гражданина. То есть единственное жилье не продается. Не забирают необходимые предметы быта, мебель. Есть одно отличие самозанятого от физического лица. Никто не имеет право забрать у него оборудование для работы. Но поводов для радости все-таки мало, так как это справедливо только для инструментов, чья сумма не превышает 10 тысяч рублей.

Сумма взыскания зависит от решения суда и характера долга. Обычно приставы могут взимать не более 50% по кредитам и долгам по налогам и 70%, если речь идет об алиментах.

Когда денег на погашение кредитов нет, лучше подать заявление о признании несостоятельности. В отличие от банкротства ИП процедура не угрожает статусу, то есть самозанятость сохраняется. Если же инициировать процедуру как физическое лицо, то после окончания процесса можно снова оформить статус для законного ведения бизнеса. В данном случае никаких последствий банкротства не предусмотрено.