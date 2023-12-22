У разі зупинки західної допомоги Україна втратить здатність стримувати РФ – ISW Німеччина заявила, що не видаватиме Україні чоловіків, які ухиляються від мобілізації » У Міноборони й ЗСУ запровадили ще 7 стандартів НАТО У Міністерстві оборони та Збройних Силах України протягом листопада-грудня 2023 року запровадили ще сім стандартів північноатлантичного альянсу Про це пише Міністерство оборони України. «Серед них — стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-Морських Сил зі зв’язку», — йдеться у повідомленні. У повідомленні нагадали, що в Міністерстві оборони та Збройних Силах України запроваджено 301 стандарт НАТО: 181 — в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу);

116 — в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства. Загалом у НАТО діє 1135 стандартів. У Міноборони та ЗСУ вже запроваджено 26,5%.