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У Міноборони й ЗСУ запровадили ще 7 стандартів НАТО

Про це пише Міністерство оборони України.

«Серед них — стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-Морських Сил зі зв’язку», — йдеться у повідомленні.

У повідомленні нагадали, що в Міністерстві оборони та Збройних Силах України запроваджено 301 стандарт НАТО:

  • 181 — в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу);
  • 116 — в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

Загалом у НАТО діє 1135 стандартів. У Міноборони та ЗСУ вже запроваджено 26,5%.

22 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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