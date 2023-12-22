У Міноборони й ЗСУ запровадили ще 7 стандартів НАТО

Про це пише Міністерство оборони України.
«Серед них — стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-Морських Сил зі зв’язку», — йдеться у повідомленні.
У повідомленні нагадали, що в Міністерстві оборони та Збройних Силах України запроваджено 301 стандарт НАТО:
- 181 — в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу);
- 116 — в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.
Загалом у НАТО діє 1135 стандартів. У Міноборони та ЗСУ вже запроваджено 26,5%.
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