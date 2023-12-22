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У разі зупинки західної допомоги Україна втратить здатність стримувати РФ – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, що зупинка західної допомоги, ймовірно, призведе до того, що Україна втратить здатність стримувати російську армію — Інститут вивчення війни (ISW)

На думку військових фахівців, поточна позиційна війна в Україні не є стабільною тупиковою ситуацією, оскільки баланс може легко схилитися в будь-який бік через рішення, прийняті на Заході.

В ISW додали, що допомога Заходу в галузі безпеки дає змогу українським силам відбивати наступ Росії та звільняти більше української території.

Тому продовження цієї допомоги є єдиною можливістю завадити президенту РФ Володимиру Путіну досягти своїх цілей в Україні.

22 декабря, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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