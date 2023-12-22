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Випуск книжкової продукції в Україні цьогоріч збільшився на 73%

Про це повідомила пресслужба Мінкульту, яка спирається на дані Книжкової палати України.

Водночас, за даними Державного комітету телебачення і радіомовлення, упродовж 2023 року до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції внесли 302 суб’єкти видавничої справи, 270 з яких є новими, ще 32 — переоформили свідоцтва.

Для порівняння у Мінкульті навели дані за 2021 рік, тобто до повномасштабного вторгнення РФ. Того року до реєстру внесли 293 суб’єкти видавничої справи. Разом із тим у 2022 році — 152 суб’єкти.

«Також протягом 2023 року анульовано 5 свідоцтв у зв’язку з припиненням діяльності видавців. За 23 роки ведення Держреєстру всього анульовано 1216 свідоцтв», — зазначили у Мінкульті.

22 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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