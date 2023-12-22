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З України минулої доби виїхало більше людей, ніж повернулося: деталі

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід«.

Так, з України минулої доби вибули 47 тисяч людей. Зокрема, 29 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. Водночас прибули до України за добу 45 тисяч людей, з яких 40 тисяч – українці.

Крім того, за спробу незаконного перетину держкордону України прикордонники затримали 19 чоловіків, п’ятеро з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, решта – затримані поза ними. Також через кордон не пропустили двох чоловіків, в документах яких були ознаки підробки.

«У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених статтями 336, 358 Кримінального кодексу України», — зазначили прикордонники.

22 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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