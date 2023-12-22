За вбивством Пригожина стоїть довірена особа Путіна Патрушев

Вбивство засновника групи бойовиків «Вагнер» Євгенія Пригожина в Москві готували два місяці, його схвалив секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, стверджує «The Wall Street Journal«, яке говорило з представниками західних і російських спецслужб, а також колишніми чиновниками Кремля

«Вбивство польового командира готувалося два місяці і було схвалено найстарішим союзником і довіреною особою президента Росії Володимира Путіна, колишнім шпигуном Миколою Патрушевим, як стверджують західні розвідники і колишній російський офіцер розвідки. Про роль Патрушева в реалізації плану вбивства Пригожина раніше не повідомлялося (…).

На початку серпня, коли більша частина Москви пішла у відпустку, Патрушев у своєму кабінеті в центрі Москви віддав наказ своєму помічникові приступити до підготовки операції з ліквідації Пригожина, розповів колишній російський розвідник. Пізніше Путіну показали плани, і він не заперечував, стверджують західні спецслужби.

Кілька тижнів по тому, після свого турне по Африці, Пригожин чекав у московському аеропорту, поки інспектори з безпеки закінчували перевірку літака. Саме під час цієї затримки під крило літака була закладена невелика бомба, стверджують представники західних спецслужб».

Деталі: «The Wall Street Journal» розкопав нові подробиці про заколот і вбивство Пригожина, а також про роль Патрушева у відновленні влади Путіна над все більш нестабільною Росією, поговоривши з західними спецслужбами, колишніми співробітниками американських і російських служб безпеки та розвідки, а також колишніми чиновниками Кремля.