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ЗСУ ліквідували 1080 окупантів, 18 бронемашин та 24 артсистеми

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 22 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 351 350 (+1080) осіб
  • танків ‒ 5837 (+9)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 843 (+18)
  • артилерійських систем – 8250 (+24)
  • РСЗВ – 932 (+0)
  • засобів ППО ‒ 611 (+0)
  • літаків – 324 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23)
  • крилатих ракет ‒ 1613 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 944 (+25)
  • спеціальної техніки — 1217 (+9)
22 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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