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Зведення Генштабу — інтенсивні бойові дії РФ витратила $12 млрд, аби підтримати свій авіасектор на тлі санкцій » ЗСУ ліквідували 1080 окупантів, 18 бронемашин та 24 артсистеми Росіяни намагаються вибити українські сили на Херсонщині, проте безрезультатно. Натомість Збройні Сили України знищили за добу 1080 окупантів Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 22 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 351 350 (+1080) осіб

танків ‒ 5837 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 10 843 (+18)

артилерійських систем – 8250 (+24)

РСЗВ – 932 (+0)

засобів ППО ‒ 611 (+0)

літаків – 324 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23)

крилатих ракет ‒ 1613 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 944 (+25)

спеціальної техніки — 1217 (+9)