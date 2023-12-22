ЗСУ ліквідували 1080 окупантів, 18 бронемашин та 24 артсистеми

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 22 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 351 350 (+1080) осіб
- танків ‒ 5837 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 10 843 (+18)
- артилерійських систем – 8250 (+24)
- РСЗВ – 932 (+0)
- засобів ППО ‒ 611 (+0)
- літаків – 324 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23)
- крилатих ракет ‒ 1613 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10 944 (+25)
- спеціальної техніки — 1217 (+9)
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